MFÖ'den ödül açıklaması: Onur duyduk

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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen MFÖ: Onur duyduk

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne 'müzik' alanında layık görülen MFÖ grubu üyeleri, ödülden onur duyduklarını ifade etti.

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Mazhar-Fuat-Özkan olarak da müzik dünyasında tanınan gruptan Mazhar Alanson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödül dolayısıyla mutluluğunu dile getirerek, "Bu ödülü aldığımız için onur duydum. Hala müziğe devam edip, üretebildiğimiz için mutluyuz. Hakikaten bu tip ödüllerle de nefsimiz okşanıyor." dedi.
 
Fuat Güner de 1984 yılında çıkardıkları "Ele Güne Karşı Yapayalnız" albümündeki aynı adlı şarkının "Yüzyılın En İyi Şarkısı" seçildiğini belirterek, şunları söyledi:
 
"Bize bu ödülü layık gören herkese teşekkür ediyoruz. Aslında bu tür ödülleri almak bir sanatçı için yaşama sevincidir. Bu kadar yıldır uğraştığınız müzikle demek ki halk tarafından bir beğeni elde edilmiş, sizi sevmişler, sizin parçalarınızı benimsemiş, şarkılarınızı konserlerde bütün sözleriyle suratınıza söylüyorlar. Bu tabii bir sanatçı için oldukça mutluluk verici ve de 'İyi ki bu işi yapıyorum.' dedirten bir şey. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Ödülümüzü de bu çerçevede ele alırsak, aldığımız her ödül bize ilerisi için biraz daha fazla çalışma isteği ve daha fazla devam etme arzusu veriyor. Yaşlarımız ilerlese de büyük bir şevk oluyor. Tabii ki çok mutlu oluyoruz. Ne güzel. Böyle ödülleri, hayatımızın geri kalan kısmında da almaya devam etsek, belki de daha uzun yaşarız."
 
Özkan Uğur ise ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti, "Ne güzel. Çok teşekkür ederiz. Onur duyduk. Bu beraberliğimiz şükürler olsun ki yıllardır devam ediyor. Sağlığımız yerinde olduğu müddetçe devam da edecek inşallah. Ne güzel, kalıcı doğru, güzel eserler bırakmışız ki bu ödüle layık görülmüşüz. Çok memnun olduk tabii ki. Cumhurbaşkanlığından ödül almak çok önemli bir şey bizim için tabii ki. Grup olarak devamlılığımızı sürdüreceğiz inşallah. Sağlığımız yerinde olduğu müddetçe tabii. O da önemli. Demek ki doğruyu, güzeli hedefleyen eserler bırakmışız. Her zaman kalıcı eserler bırakmak da önemli. Bunun karşılığını görmek de çok güzel bir duygu." sözleriyle dile getirdi.
 
"Türk pop ve rock müziğinde kültürel kimliğin temsiline verdikleri önem ve 40 yılı aşkın süredir devam ettirdikleri müzik çizgilerindeki istikrar ve başarıları dolayısıyla "müzik" dalındaki ödüle layık görülen topluluk, kariyerleri boyunca "Güllerin İçinden", "Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da", "Yalnızlık Ömür Boyu", "Sarı Laleler", "Hep Yaşın 19", "Bodrum Bodrum" ve "Vurgun Yedim adlı eserlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda unutulmaz şarkıya imza attı. 

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