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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yapay zeka eğitimi

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'Yapay Zeka Okuryazarlığı ve Prompt Yazma Eğitimi' düzenlendi.

AA13 Ağustos 2024 Salı 17:38 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yapay zeka eğitimi
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Seminer Salonu'nda verilen eğitimde, uzman mühendis Buğra Ayan, akademisyenler, öğrenciler, teknoloji meraklıları ve iş dünyası profesyonellerine sunum yaptı.

Günlük hayatta yapay zeka uygulamaları, etik ve güvenlik konularının ele alındığı eğitimde, prompt yazma teknikleri, uygulamalı prompt senaryoları, ileri düzey prompt yönetimi konuları da işlendi.

Katılımcıların, yapay zeka konusundaki bilgi düzeylerinin arttırılması hedeflenen eğitimde, uygulamalı çalışmalarla teorik bilgilerin pratikte kullanılmasına rehberlik edildi.

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