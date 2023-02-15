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Cumhurbaşkanlığı personelinden deprem bölgesine destek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi personeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere gıda, temizlik, yakacak ve giysi desteği sağlıyor.

AA15 Şubat 2023 Çarşamba 10:00 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı personelinden deprem bölgesine destek
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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı çalışanları gönüllülerin de desteğiyle gıda, bebek ürünleri, soba, yakacak, elektronik, giyim ve hijyen malzemeleri topladı.

Farklı kategorilerdeki ürünleri kolileyen gönüllüler, depremzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderiyor.

Hazırlanan kolilerin içerisinde Cumhurbaşkanlığı personelinin çocuklarının afetzede çocuklar için gönderdiği oyuncaklar da yer alıyor.

Bu kapsamda bugüne kadar bölgedeki vali ve kaymakamların ilettiği ihtiyaçlar doğrultusunda toplanan yardım malzemeleri 85 tır ve kamyonlarla afetzedelere ulaştırıldı.

Acil ihtiyaç kapsamındaki ürünler, depremlerde kullanılması için tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait uçaklarla bölgeye sevk ediliyor.

- YARDIMLAR, AFAD KOORDİNASYONUNDA ULAŞTIRILIYOR

Deprem bölgelerine gönderilen malzemeler AFAD koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı personelinden oluşan gönüllü ekipler tarafından Kahramanmaraş'ın Pazarcık, Gaziantep'in Nurdağı ve Hatay'ın Serinyol ilçelerinde seyyar aşevleri de kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeli Ümit Demiroğlu, AA muhabirine ellerinden geldiği şekilde depremzede vatandaşlara destek vermek istediklerini belirtti.

Bölgeyi etkileyen büyük depremler nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getiren Demiroğlu, şunları kaydetti:

"Türk insanının birbirine bağlı olduğunu görünce mutlu oluyorum. Mesai çıkışı buraya gelip gece saatlerine kadar burada paketleme yapıyoruz. Bizim de bu şekilde katkımız oluyor, gönlümüz rahatlıyor."

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