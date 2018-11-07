Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: YPG'ye verilen her destek, PKK terör örgütüne verilmiş bir destektir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları şöyle:

ABD'NİN YPG TUTUMU

Terör örgütleri arası ayrım görmüyoruz. Orda devam eden mücadele Türkiye'nin desteklediği mücadeledir. Bir diğer konu da sınırda aldığımız güvenlik önlemleri kendi sınırlarımızı korumaya yöneliktir. Türkiye'nin aldığı ünlemler DEAŞ ile mücadeleyi yavaşlatıyor sözü kabul edilir değil. Terörle mücadele bundan sonra da devam edecektir. Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelede yer almadığı aslı astarı olmayan propagandalara maruz kaldık. Türkiye DEAŞ ile mücadeleye en ön saflarda mücadele veren bir ülkedir. (ABD'nin YPG tutumu) PYD ve YPG'ye verilen her destek doğrudan veya dolaylı olarak PKK terör örgütüne verilmiş bir destektir. Bizim için terör örgütleri arasında 'iyi terör örgütü, kötü terör örgütü' diye bir ayrım söz konusu değildir

İdlib mutabakatı ile ilgili yapılan 4'lü zirvenin sonuçları memnuniyet vericidir. Zirvenin iki önemli sonucu vardır. İdlib mutabakatının kalıcı bir ateşkes haline getirilmesi. İdlib mutabakatı ile ilgili yoğun bir çalışma sürdürülüyor.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ okullarını kapatan ülke sayısı 21'e ulaştı.

FIRAT'IN DOĞUSU

Kimin kiminle iş birliği yaptığı bizi bağlamaz.

İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLAR

İran bizim önemli bir komşumuz. Önemli, bir ticaret ortağımız. 6 ay boyunca müzakereler devam edecek.

ABD'NİN PKK'LI 3 KİŞİNİN BAŞINA ÖDÜL KOYMASI

Çok geç kalınmış bir adımdır. Olumlu olmakla birlikte geciken bir adımdır. Bu insanlar yeni terörist olmadılar. Biz bunlarla mücadele ederken ne ABD'den ne de diğer müttefiklerimizden bir destek gelmemişti. Amerikalı yetkilinin açıklamasıyla ilgili de bağlantı kuracak olacaksak burada temel sorun ABD'nin PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamıyor olması.