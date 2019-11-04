Külliye'de kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

İbrahim Kalın'ın konuşmalarından satır başları;

Terörle mücadelenin sadece noktasal bir süreç olmadığını devam eden bir süreç olduğunun altını çizmek isteriz.

Terör koridoruna ciddi bir darbe vuruldu.

'SURİYE'DE OYNANAN OYUNLARI BİLİYORUZ'

Barış Pınarı Harekatı, kuzey Suriye'de terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan kaldırmıştır. Ama teyakkuz halimiz devam etmektedir. Zira teröristlerin hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini biliyoruz, Suriye üzerine oynanan oyunları biliyoruz. Cumhurbaşkanımız da bunu ifade etmiştir.

'BÖLGEMİZİ DEĞİL, DÜNYA SİYASETİNİ DE İLGİLENDİYOR'

Adalet Bakanlığımız uzayan davaların hızlandırılması, vatandaşın yargıya olan güvenin arttırılması noktasında hazırladıkları taslağı kabinede paylaştılar. Milli Savunma Bakanlığımızın sunumları oldu. Dışişleri Bakanımızın da Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında bir sunumu oldu. Barış Pınarı Harekatı sadece bizim ve bölgemizi değil dünya siyasetini ilgilendirmesi hasebiyle önemini koruyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir terör unsurlarını temizlemek ve mültecilerin güvenli bir şekilde bölgeye dönecek şartları oluşturmak.

'BATIYI HAYRETLE İZLİYORUZ'

Terör örgütünün kara propagandasını görüyoruz. Mevzide alan kaybettikçe öfke ve paniğinin arttığını görüyoruz. Burada Batı'yı da hayretimiz bir şekilde izliyoruz. Sivillerin katledildiği, Kürtlerin hedef alındığı, hıristiyan azınlığın TSK'nın veya onların desteklediği birimler tarafından kaçırıldığı yönünde aslı astarı olmayan iddiaların ortaya atıldığını görüyoruz. Bu saldırıların amacı bir karşı mukabeleyi harekete geçirmek. Bu saldırılar neticesinde bizim cevap vermemiz ve 'Bakın Türkler ve onların destekleri Suriye Milli Ordusu hıristiyanları hedef alıyor' diye bir oyun oynamaya çalışıyorlar. Kiliseleri dahi kullanarak yer yer bu atışların yapılarak tahrik unsuru olarak kullanıldığını ifade etmek istiyorum.

'SADECE TÜRKİYE'NİN MESELESİ DEĞİL'

Terör örgütüyle mücadelemiz devam edecek. Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci hedefi mültecilerin gönüllü olarak evlerine dönmesiyle ilgili çalışmalar önem arzediyor. Bunun detayları üzerinde çalışıyorlar. Nitekim sayın Cumhurbaşkanımız BM Sekreteri ile yaptığı görüşmede bu konuyu tekrar gündeme getirdi.