Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Teklif gelirse ortak üretimi değerlendiririz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk-Rus Toplumsal Forumu'na katıldı. Soruları yanıtlayan Kalın “Patriotlardan bize iyi bir teklif gelirse sadece alım anlamında değil, ortak üretim ve teknoloji transferi anlamında da iyi bir teklif gelirse Türkiye bunu ciddiyetle değerlendirecektir" dedi.

PATRIOTLAR İÇİN TEKLİF GELİRSE...

Daha önce Türkiye Patriotları almak için uzun müzakereler yürüttü. Amerikan şirketleriyle, devletiyle sadece Patriotlar ile ilgili değil, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu milli savunma ve savunma sanayi ile ilgili bütün konularda müzakereler yapıldı. Bunlardan netice alınamadığının görüldüğü noktada Cumhurbaşkanımız yeni bir perspektif ortaya koydu ve çıkalım dünya piyasasında her ülkeden teklif alalım dedi. Bunların objektif kriterleri belirlenmek suretiyle savunma füze sistemiyle ilgili ihale yapıldı ve en iyi teklifi Rus tarafı verdiği için S-400'ler ile ilgili bir anlaşmaya varıldı.

Bu yaklaşımı Patriotlar konusunda Amerikalı dostlarımızdan göremedik. Fransız-İtalyan ortak projesi olan Eurosam'ın ürettiği SAMP-T füzeleri ile ilgili olarak eş zamanlı yürüttüğümüz bir başka müzakere var. Bunda da yavaş gitmekle beraber hızlandırmak için arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar. Bu gerçekleştiğinde Türkiye, Avrupa'daki bir konsorsiyumdan da savunma füze sistemi ile ilgili alımlar yapacaktır. Eğer Patriotlar ile ilgili anlaşılırsa Türkiye Patriotları da alabilir. Bu ihtiyaçları tek bir kaynaktan karşılamak durumunda değiliz. Baştan beri bizim yaklaşımımız kaynakların çeşitlendirilmesi noktasındaydı ve bu konuda Patriotlardan bize iyi bir teklif gelirse sadece alım anlamında değil, ortak üretim ve teknoloji transferi anlamında da iyi bir teklif gelirse Türkiye bunu ciddiyetle değerlendirecektir. Zaman zaman özellikle Batı medyasında Türkiye'nin S-400'ler ile adeta saldırgan bir tutuma gireceği imalarının yapıldığını görüyoruz. Bu çok gayri ciddi bir değerlendirme. Adı üstünde bu bir savunma sistemidir. Türkiye'ye dönük olabilecek saldırıları önlemek amacıyla kurulacak bir sistemdir."

RUSYA İLE VİZENİN TAMAMEN KALKMASI...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Vize meselesinin artık tamamen ortadan kalkması, uçak krizi öncesi statüye her alanda dönmemiz büyük önem arz ediyor. Domates meselesini hatırlarsanız birkaç aşamada çözmüştük ama bu daha önemli bir konu. Karşılıklı ziyaretleri daha da güçlendirecek, ilişkileri daha da kuvvetlendirecek, derinlik kazandıracak önemli bir adım olacaktır" dedi.

SURİYE'DE KARARI SURİYE HALKI VERMELİ

Suriye meselesine de değinen Kalın, "Suriye'de nihai bir siyasi çözüm Suriye halkının vereceği bağımsız kararla ortaya çıkacaktır. Bize göre Esed bu geçiş sürecini sağlayacak siyasi lider olma vasfını çoktan yitirmiştir" ifadelerini kullandı.

"Zaman zaman dostluğumuz, ilişkilerimiz test edilebilmektedir"

Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrasında Türkiye-Rusya ilişkilerinde 6-7 aylık bir gerilim dönemi yaşandığını ve gerileme olduğunu söyleyen Kalın, şöyle devam etti:

Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerinin alımına yönelikte değerlendirmelerde bulunan Kalın, şunları söyledi:

"Rusya ile her alanda geliştirdiğimiz ilişkileri bu geniş dış politika perspektifi içerisinde değerlendiriyoruz. Bizim Rusya ile iyi ilişkilerimiz Avrupa, Amerika, Batı ittifakı ile iyi ilişkiler içerisinde olmamızı engel teşkil etmez. Avrupa Birliği üyeliği için müzakere eden bir ülke olmamız ABD ile stratejik ortaklığa sahip olmamız, Rusya ile iyi ilişkiler içerisinde olmamıza hiçbir zaman engel teşkil etmez. Zaman zaman Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alması ve teknolojik transferi yapması ile ilgili olarak bir takım haksız değerlendirmelerin yapıldığını görmekteyiz.