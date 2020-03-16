Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Kovid-19 açıklaması

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler ve bugün açıklanan yeni önlemlerin Türkiye için hayati önem taşıdığını belirtti.
İbrahim Kalın, "Tedbirler ancak hepimiz uyguladığımız zaman netice verir. Lütfen uyarılara kulak verin, ihmal etmeyin ve özenle uygulayın." ifadelerini kullandı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler ve bugün açıklanan yeni önlemler, her birimiz ve ülkemiz için hayati önemdedir.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 16, 2020
Tedbirler ancak hepimiz uyguladığımız zaman netice verir.
Lütfen uyarılara kulak verin, ihmal etmeyin ve özenle uygulayın.