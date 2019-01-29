Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Trump'ın Güvenlik Danışmanı Bolton ile Suriye'yi görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefonda görüştü
- AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefonda görüştü.
Kalın'ın Bolton'la görüşmesinde Suriye’den çekilme sürecinde koordinasyonun devamı, güvenli bölgenin ihdasında iş birliği konularında mutabık kalındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.