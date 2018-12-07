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Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Münbiç yol haritasındaki iş birliğinin Fırat’ın doğusundaki alanlarda da uygulanması için ortak çalışılması gündeme geldi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in görüşmesinde, Münbiç yol haritasında izlenen iş birliğinin Fırat'ın doğusunda kalan diğer alanlarda da uygulanması için ortak çalışma yapılması gündeme geldi. 

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. 

Görüşmede, Münbiç yol haritasının ivedilikle uygulanması konusunda mutabakata varıldı ve yıl sonuna kadar somut bir ilerleme sağlamanın önemi kaydedildi.

Münbiç yol haritasında izlenen iş birliğinin Fırat'ın doğusunda kalan diğer alanlarda da uygulanması için ortak çalışma yapılması da görüşmede ele alındı. 

İstanbul'da geçen ay düzenlenen Suriye Dörtlü Zirvesi'ndeki başarının vurgulandığı görüşmede, "Suriye" konulu iş birliği toplantıların sıklığının arttırılmasının gerekliliği ifade edildi. Suriye'de siyasi sürecin hızlandırılması ve kalıcı çözüm için gerekli zeminin oluşturulması konusunda fikir birliği ortaya kondu.

Türkiye'nin PYD/YPG konusundaki net duruşu ifade edilerek, Türkiye sınırında hiçbir terör unsurunun varlığına müsaade edilmeyeceğinin kararlılıkla vurgulandığı görüşmede, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması konusundaki hassasiyet de yinelendi.

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