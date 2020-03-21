İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5547
  • EURO
    7,0589
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    85795.8
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Aşık Veysel'in anısına türkü seslendirdi
Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Aşık Veysel'in anısına türkü seslendirdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, halk ozanı Aşık Veysel'e ithafen türkü seslendirdi.

AA21 Mart 2020 Cumartesi 14:47 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 14:47
ABONE OL

Poll Production'dan yapılan açıklamaya göre, Veysel'in vefatının 47. yılı nedeniyle stüdyoya giren Kalın, "Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz" türküsünü söyledi.

Kalın, sözü ve müziği Aşık Veysel'e ait olan türküyü bağlama çalarak icra etti.

Türkü için Aşık Veysel ve İbrahim Kalın'dan görüntülerin yer aldığı bir video klip de hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalın, "Kültür dünyamızın en büyük miraslarından, türküleri her yüzyılda yaşayacak ve yaşatılacak olan değerli halk ozanımız Aşık Veysel'i ölüm yıl dönümünde en sevilen eserlerinden biri ile anmak ve tüm sevenlerine armağan etmek istedim. Büyük ozanımızı rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Munzur Çayı'na düşen Uzman Çavuş Güneş'i arama faaliyetleri 5'inci gününde de sürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bize Türkiye yardım ediyor, Avrupa'dan hiçbir şey gelmedi
Bize Türkiye yardım ediyor, Avrupa'dan hiçbir şey gelmedi

Bize Türkiye yardım ediyor, Avrupa'dan hiçbir şey gelmedi

Rusya'nın gizli 'Libya' planı ortaya çıktı
Rusya'nın gizli 'Libya' planı ortaya çıktı

Rusya'nın gizli 'Libya' planı ortaya çıktı

Çarpıcı açıklamalar: Bir avuç insan biliyordu, casus uydular ve radarlar bile görmedi
Çarpıcı açıklamalar: Bir avuç insan biliyordu, casus uydular ve radarlar bile görmedi

Çarpıcı açıklamalar: Bir avuç insan biliyordu, casus uydular ve radarlar bile görmedi

Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı
Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.