Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bolton ile telefonla görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın , ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile telefonla görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın , ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile telefonla görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın , ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile telefonla görüştü
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