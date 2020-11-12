İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2020 Perşembe / 26 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7085
  • EURO
    9,1118
  • ALTIN
    463.617
  • BIST100
    1287.96
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Halilzad'ı kabul etti: Türkiye gerekli katkıyı sunmaya hazır
Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Halilzad'ı kabul etti: Türkiye gerekli katkıyı sunmaya hazır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ı Beştepe Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Afganlararası müzakerelere destek mesajı verildi. Ayrıca müzakerelerin başarılı sonuç üretmesi adına Türkiye'nin gerekli katkıyı sunmaya hazır olduğu belirtildi.

AA12 Kasım 2020 Perşembe 15:14 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 15:25
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Afganistan'da yürütülen barış müzakereleri başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasından Türkiye'nin duyduğu memnuniyetin dile getirildiği kabulde, halihazırda devam eden Afganlararası müzakerelere destek mesajı verildi.

Dost ve kardeş Afgan halkının uzun yıllardır özlem duyduğu barış ve istikrarın sağlanması noktasında Afganlararası müzakerelerin öneminin altı çizilerek, bu müzakerelerin başarılı bir sonuç üretmesi adına Türkiye'nin gerekli katkıyı sunmaya hazır olduğu ifade edildi.

Kabulde, Afganistan'da sağlanacak istikrarın bölgenin barış ve refahını olumlu etkileyeceği ve Türkiye'nin bu konuda ABD ile iş birliği yapmayı sürdüreceği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.