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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Münbiç ve Fırat'ın doğusunun kontrolü Türkiye'de olmalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine toplantısından sonra açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

SURİYE'DEKİ GÜVENLİ BÖLGE

- Paydaşlarımızla konuşmayı sürdürüyoruz.

- Menbiç ve Fırat'ın doğusunun kontrolü Türkiye'de olmalıdır.

- Bu bölgeden herhangi bir tehdidin tekrar husule gelmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu konudaki kararlılığımızı vurgulamak istiyorum.

EKONOMİK GELİŞMELER

- KOBİ'lere desteklerimiz devam edecek.

- Son günlerde speküle edilen konuya değinmek isterim. Türkiye'nin seçimlerden sonra IMF'ye gideceği yönünde rivaletler var. Kimse bu rivayetlere itibar etmesin. Bunlar algı operasyonlarıdır. Bu operasyonlarında nereden yapıldığını biliyor, görüyoruz. Türkiye'nin IMF ile hiçbir şekilde ilişkisi, yeni bir süreci söz konusu değildir. Türkiye için IMF geride kalmıştır.

Ayrıntılar geliyor...

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