Kalın: İdlib'de askerlerimize operasyon olursa rejime dünyayı dar ederiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın kabine toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla ilgili olarak Kalın, "Suriye'de biz hem sahada hem masada olmaya devam edeceğiz. ABD'nin Suriye'den çekilme kararında Erdoğan'ın diplomasi rolü etkili oldu. 14 Aralık'taki Erdoğan-Trump görüşmesi seyri değiştirdi. DEAŞ'la mücadele sekteye uğramayacak" Kalın, bu hafta bir ABD askeri heyetinin Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Piyasalarda belli bir sakinleşmenin ve olumlu manada bir hareketliliğin başladığını görüyoruz.

Fırat Kalkanı harekatında 3 bin DEAŞ'lı etkisiz hale getirilmişti. O günden bugüne kadar Cerablus, El Bab hattında DEAŞ unsurlarına rastlanılmamaktadır. Hem sahada hem masada olmaya devam edeceğiz.

Bugün bir eylem hazırlığında olan hücrenin çökertilmesi bunun önemli örneklerinden bir tanesi. Reina saldırısıyla iltisaklı olduğu tespit edilen hücre çökertildi.

Terörle mücadele devam edecek

Güvenlik güçlerimizi tebrik ediyoruz. Ön alıcı bir şekilde her alanda bu mücadelemiz devam edecektir. Türkiye YPG/PKK terörüyle kararlı bir şekilde mücadeleye devam edecektir.

İdlib bölgesinde 12 askeri gözlem noktamız bulunmaktadır. İdlib anlaşması çerçevesinde de buradaki askeri mevcudiyetimizi tahkim etmeye devam ediyoruz. Oradaki askerlerimiz de kalmaya devam edecekler. Böylece yerel unsunlarla birlikte İdlib civarında güvenliği ve istikrarı sağlayacaklar.

ABD'nin Suriye'den çekilmesi

ABD'nin çekilme kararı Suriye krizinin diplomatik çözümüne katkı sağlayacak. Çekilme kararı 14 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi meselenin seyrini değiştirdi. 14 Aralık'taki telefon görüşmesi tarihi bir görüşmeydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kere söylediği hususun artık burada bir siyasi direktif ya da talimat haline gelmiş olması son derece önemli.

Doğu Akdeniz bölgesi

2019'u karşılarken aynı kararlılıkla ekonomi politikalarını sürdürmeye devam edeceğiz. Doğu Akdeniz sürekli hareket halinde olan bir bölge. Kıbrıs'ın kuzey, güney, doğu ve batısında fiili durumun yaratılmasına müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Doğu Akdeniz'i barış denizi haline getirmek bizim amacımızdır.

Netanyahu'ya tepki

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadelerini gördük. Bazı hususları kayda geçirmek isterim. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımıza saldırması, TSK'ya dil uzatmaya kalkması dikkati dağıtmak, kendi iç sıkıntılarından ve belalarından kurtulmak için belki onun için geçici bir yol olabilir. Netenyahu'nun Başbakanlığı döneminde 3 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiştir. Öncelikle bunun hesabını vermelidir. Terör eylemlere karşı bizim yaptığımız meşru müdafa harekatları onları rahatsız etmektedir. Acaba PKK'yla gizli ilişkileri mi vardır. Türkiye terörle mücadele en kararlı bir şekilde mücadelesini sürdürecektir.

Dünyada mağdur ve mazlum insan başını kaldırdığında Türkiye'ye, sayın Cumhurbaşkanımıza bakmaktadır. Netanyahu böyle bir şeyi hayal bile edebilir mi? Bugün erken seçim kararı aldılar. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak TSK olarak alnımız ak bir şekilde mücadeleyi kararlı bir şekilde yürüteceğimizi ifade etmek isterim.

ABD'li askeri heyet geliyor

Bu hafta bir Amerikan heyeti Türkiye'ye gelecek, konunun koordinasyonunu konuşacak. Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Trump'ın mutabık kaldığı konu koordinasyonun üzerineydi. Münbiç'le ilgili mutabık kalınan bir yol haritası vardır. Buna mugayir bir durum söz konusu değil. Bunun nasıl şekilleneceği yapılacak koordinasyon toplantılarında ele alınacak.

DEAŞ'la mücadelede herhangi bir geri adım, zaafiyet, duraklama, yavaşlama asla söz konusu değildir. Biz aynı kararlılıkla bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Koalisyonun desteği ve yerel unsurları devreye katarak bu çalışmalar sürdürülecek. Bu koordinasyonu yaparken tabii ki Rusya Federasyonu ile yakın bir çalışma içerisine gireceğiz. Bu yeni dinamikler ışığında Rusya Federasyonu ile koordinasyon çalışması da başlatılacak.

Türküyle, Kürdüyle, Müslümanıyla, Hristiyanıyla Suriye'ye özgürlük götürmeye gidiyoruz. Kürtlerin terör örgütüyle birlikte anılmasını Kürt halkına bir saygısızlık addederiz. Bizim yaklaşımız, özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın Kürt vatandaşlarımıza ve özellikle bölge Kürtlerine dönük olarak, Suriye Kürtlerinin temel hak ve hukukunun tanınmasıydı. Kimse Kobani kelimesini duymadan, YPG/PKK palazlanmadan söylemişti bunu.

"Askerlerimiz her türlü ihtiyaçları karşılanıyor"

Biz bu mutabakatı İdlib anlaşması çerçevesinde daha önce İran ve Rusya ile yapmıştık. Bizim askerlerimiz orada, 12 askeri gözlem noktası orada. Askerlerimiz her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Şu ana kadar hamdolsun bir saldırı, sıkıntı söz konusu olmadı. Bunun böyle devam etmesi için her türlü tedbiri almış durumdayız. Orada askerlerimize herhangi bir saldırı halinde dünyayı başlarına dar ederiz.

"Nihai takdir Meclisindir"

Anayasa'nın 79. maddesinde amir hüküm var. Seçimlerin düzen içinde yapılmasıyla ilgili. Seçimlerin düzenli ve güven içinde yapılmasına olumsuz etki yapma ihtimaline binaen YSK üyelerinin sürelerinin uzatılması öngörülebiliyor. Geçmişte bunun örnekleri de var. 1990-2000 seçimlerinde benzer uygulamalar yapılmış. Bunu seçimlere gölge düşürecek, şüphe yaratacak bir konu gibi takdim etmek doğru bir yaklaşım olmaz. Nihai takdir Meclisindir.

Askerlik süresi

Milli Savunma Bakanımızla görüştük. Kendileri bütün yetkili kurumlarımızla en iyi modeli inşa etmek için çalışıyorlar. Tamamlanınca sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilecek. En uygun, en optimal askerlik modelini mutlaka üreteceklerdir.

Türkiye'nin Patriotları alması

Amerikan yönetimi Patriotların Türkiye'ye satılmasıyla ilgili önünde bir engel olmadığını ifade ediyor. Fakat belli sayının üstündeki satış için Kongre'den onay almak gerekiyor. Gelecek teklifin mahiyeti ve muhtevası önemli. Ortak üretim, fiyat, kredi, teknoloji transferi, teslim süresi gibi unsur etrafında gelecek teklif önemli. S-400'lerle ilgili Türkiye en iyi teklifi Rusya'dan aldığı için oraya yöneldi. Amerikan yönetiminin konuyla ilgili olumlu bir kanaatini kayda geçirmesi açısından bu konu önemli.

Erdoğan'dan Trump'a davet

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etti. Trump, 2019'da gelebileceğini söyledi. Şu anda kesin tarih olmamakla beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz.