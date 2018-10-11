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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kaşıkçı olayının aydınlatılması için ortak çalışma grubu kurulacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'Suudi Arabistan'ın teklifiyle Kaşıkçı olayının aydınlatılması için ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı.' dedi.

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Suudi Arabistan'ın teklifi üzerine gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının araştırılması için ortak çalışma grubu kurulacak

.Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki işbirliği çerçevesinde ve Suudi Arabistan’ın teklifi üzerine, Suudili gazeteci Cemal Kaşıkçı hadisesinin bütün yönleriyle aydınlatılması amacıyla ortak çalışma grubunun kurulması kararlaştırıldı. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı kendi soruşturmasına devam edecek. 

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