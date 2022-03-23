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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Moeed Yusuf ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Moeed Yusuf ile telefonda görüştü.

DHA23 Mart 2022 Çarşamba 20:41 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 20:41
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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Moeed Yusuf arasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler, Ukrayna'daki savaş, Afganistan'daki son gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı. Türkiye ile dost ve kardeş ülke Pakistan arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede siyasi, ekonomik ve askeri başta olmak üzere her alanda güçlü iş birliğinin devam edeceği belirtildi" denildi.

Ukrayna'daki savaşın küresel güvenlik ve ekonomiye olan yansımalarının da görüşüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna'daki insani krizin derinleşmesi konusunda duyulan endişe dile getirildi. Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında yürütülen müzakerelerde Türkiye'nin arabuluculuk çabalarının takdirle karşılandığı ifade edildi. Afganistan'daki mevcut durumun da değerlendirildiği görüşmede, ülkedeki siyasi ve ekonomik sorunların tüm bölgenin güvenliğini etkileyeceğine dikkat çekildi. Afganistan'da istikrar ve güven ortamının sağlanmasının önemine vurgu yapıldı."

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