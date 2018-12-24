Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Trump, 2019 yılı içerisinde Türkiye'yi ziyaret edecek

Kabine toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Trump'ın 2019 yılı içerisinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

İbrahim Kalın şöyle konuştu:

8 Ocak'ta bizden bir heyet Washington'a gelecek. Oradan buraya ziyaretler olacak. Sayın Trump ile sayın Cumhurbaşkanımızın yüzyüze görüşmesi önümüzdeki aylar içerisinde planlanmıyor.

Sayın Cumhurbaşkanımız sayın Trump'ı davet etti. Kendisi 2019'da Türkiye'ye ziyaret yapabileceğini söyledi.

Mart ayının sonunda bir seçim takvimimiz var. Biz daha çok Türkiye merkezli bir program üzerinde çalışıyoruz.

Yunanistan, Hırvatistan, Pakistan'dan Türkiye'ye ziyaretler planlanıyor. Trump'la yüzyüze görüşme Türkiye ziyaretinde gerçekleşebilir.