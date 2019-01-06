Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin Suriye açıklamasına yanıt
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye’nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir.
- AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye’nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir. Türkiye'nin PKK ve Suriye uzantılarına yönelik mücadelesinin bir amacı da Kürtleri bu terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtarmaktır.
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