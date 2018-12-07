Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Yemen'e destek çağrısında bulundu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının "Dünyanın en büyük açlık kriziyle karşı karşıya olan Yemen'in çığlığına sessiz kalma" başlığıyla başlattığı yardım kampanyasının görselini paylaştı.

Söz konusu paylaşımda "#YemeneSessizKalma" etiketini de kullanan Kalın, "Yemenli kardeşlerimize yardım için bu kampanyaya destek verelim. Anadolu insanı mazlumun, mağdurun ve darda kalanın yanında olduğunu dünyaya bir kez daha gösterecek, sağına soluna bakmadan yardım elini uzatacaktır." ifadelerini kullandı.

90 bin camide Yemen'e yardım toplanacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca Türk Diyanet Vakfı koordinasyonuyla Yemen'de açlık, hastalık ve iç savaşla mücadele eden Müslümanlar için Türkiye genelindeki 90 bin camide cuma namazının ardından yardım toplanacak.

Yardım kampanyasına katılmak isteyenler ayrıca cep telefonlarından YEMEN yazıp 5601'e mesaj göndererek 10 lira bağışta bulunabilecek.