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Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'e tepki: Dünya bu modern vandallığa dur demelidir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'İsrail, hukuksuz eylemlerinden derhal vazgeçmeli ve dünya bu modern vandallığa dur demelidir.' ifadesini kullandı.

AA16 Mayıs 2020 Cumartesi 02:34 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 02:34
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Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İsrail'in işgal ve ilhak siyaseti, bölgede yeni çatışmalara çıkartılmış bir davetiyedir. İsrail, hukuksuz eylemlerinden derhal vazgeçmeli ve dünya bu modern vandallığa dur demelidir. Türkiye ve vicdan sahibi herkes, Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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