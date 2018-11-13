İbrahim Kalın'dan İsrailli yetkiliye cevap: Filistin'in İsrail işgali altında olduğunun çok iyi farkındayım

İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı başlatması ve 7 Filistinlinin şehit olması üzerine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya platformu Twitter üzerinden İsrail'e tepki gösteren bir paylaşımda bulundu.

"Son saldırılar İsrail'in hukuk tanımaz, zorba ve işgalci tutumunu bir kez daha göstermiştir. İsrail, Gazze halkına yönelik bu saldırıları derhal durdurmalıdır. Uluslararası toplum, sorumluluk üstlenmeli ve derhal harekete geçmelidir." diyen İbrahim Kalın'a, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon yine Twitter üzerinden haddini aşan bir karşılık verdi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara karşı Hamas'ın misilllime olarak yaptığı füze saldırılarını bahane eden sözcü, "Hamas'ın saldırılarının farkında değilsiniz. Farkındasınız ama gerçekten umursamıyorsunuz değil mi? Kimse, görmemeyi seçen bir kişiden daha kör değildir." dedi

İbrahim Kalın ise sözcünün bu açıklamasına, "Filistin topraklarının İsrail'in işgali altında olduğu gerçeğinin çok iyi farkındayım. Fakat işgalciler, işgali görmemek ve örtbas etmek için özel yetenekler geliştirir, değil mi?" karşılığını verdi.