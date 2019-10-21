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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 59 uzman yardımcısı alacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, sınavla 59 uzman yardımcısı alımı yapılacak.

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Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, strateji ve bütçe uzman yardımcısı alımı için giriş sınavı gerçekleştirilecek. Böylece, genel idare hizmetleri sınıfının 6, 7, 8 ve 9'uncu derecelerine atanacak toplam 59 uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavı'na katılmak isteyen adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, hukuk, sosyoloji, istatistik, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği ile şehir ve bölge planlama bölümlerinden ya da yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından bu bölümlere denk kabul edilen bölümlerinden mezun olması gerekiyor.

Başvuracak adaylarda ÖSYM tarafından 22-29 Temmuz 2018 veya 14-21 Temmuz 2019'da yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre belirlenen puan türlerinden 70 ve daha yüksek, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinin az birinden son 5 yıl içinde en az 70 puan almış olmaları şartları aranıyor.

Başvurular, 4 Kasım mesai bitimine kadar (saat 18.00) www.sbb.gov.tr adresinden yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek.

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavı 8 Aralık saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Adayların sınava girecekleri adresler 29 Kasım'dan itibaren www.sbb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.

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