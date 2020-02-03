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Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

03.02.2020  10:34 - Güncelleme: 03.02.2020  11:13

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Aden Körfezi’nde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Aden Körfezi’nde görev yapan deniz unsurlarının görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde gerçekleşen deniz haydutluğu ve silahlı soygun ve eylemlerine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde asker göndermesinin süresinin uzatılmasını kapsıyor.

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