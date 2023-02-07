Cumhurbaşkanlığı uçağı depremzedeler için havalandı

Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde görev yapacak sağlık ve arama kurtarma ekiplerine tahsis edildi.

Ankara'dan sağlık ve arama kurtarma ekiplerini taşıyan uçaklardan biri, Kahramanmaraş Havalimanı'na indi.

Uçak, ambulanslarla getirilen 6 yaralıyı Ankara'ya götürmek üzere yeniden havalandı.

Kahramanmaraş Havalimanı'ndan havalanan uçakla depremde yaralanan 6 kişi, Ankara Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

YARALILAR TEŞEKKÜR ETTİ



Yaralılardan 52 yaşındaki Mehmet Zor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu söyledi.

Zor, 8 katlı binanın deprem enkazından yaklaşık 6 saat sonra ekiplerce kurtarıldığını belirterek, "Çok şükür iyiyim, Allah razı olsun. Allah Cumhurbaşkanı'mızı başımızdan eksik etmesin." dedi.

Depremzedelerden Kırgızistanlı Akmaral Baryktabasova ise kendisinin ve annesi Gulzade Baryktabasova'nın depremde yaralandığı ifade ederek, "Bizi uçakla naklettikleri için çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Baryktabasova, Cumhurbaşkanlığı uçağıyla nakillerinin gerçekleştirilmesinden dolayı teşekkür etti.

Depremde vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 7 yaşındaki Suriyeli Mustafa Şeyh, Ramazan Arıkcan ve Ali Ölmez de Cumhurbaşkanlığı uçağıyla aynı hastaneye sevk edildi.