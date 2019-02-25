Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, 'Türkiye, geçen yıl 13 milyar 163 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım miktarına ulaştı.' dedi.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, "Türkiye, geçen yıl 13 milyar 163 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım miktarına ulaştı." dedi.
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