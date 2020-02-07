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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı'na bugünden itibaren Arda Ermut'un yerine Ahmet Burak Dağlıoğlu getirildi.

07.02.2020  10:51 - Güncelleme: 07.02.2020  10:52

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre, Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut'un yerine Ahmet Burak Dağlıoğlu getirildi.

Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir?

2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olan Ahmet Burak Dağlıoğlu, 2019 yılında IE Business School – Global Master in Finance programından yüksek lisans derecesi aldı.

Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinde çalışmalarını sürdürdüğü 9 yılı aşkın süre içerisinde Kuzey Amerika, Hindistan, Japonya ve Körfez ülkeleri takımlarında Proje Direktörü olarak ve Kamu Özel Sektör İşbirliği Daire Başkanı olarak görev aldı.

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