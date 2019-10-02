27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7094
  • 6,2525
  • 273.917
  • 103704
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantıya, kurul üyeleri Bülent Arınç, İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve Yıldırım Akbulut katıldı.

Yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dikkat! Meteoroloji haritayı yayımladı, hafta sonu için uyardı

Dikkat! Meteoroloji haritayı yayımladı, hafta sonu için uyardı

PKK'ya ağır darbe: 7 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Stockholm'de "yılın kahramanı" bir Türk oldu

Stockholm'de 'yılın kahramanı' bir Türk oldu

'Mesut Özil Ocak'ta Fenerbahçe'de'

'Mesut Özil Ocak'ta Fenerbahçe'de'

75 fezleke dosyası Meclis'te! Aralarında çok sayıda HDP'li vekil var

75 fezleke dosyası Meclis'te! Aralarında çok sayıda HDP'li vekil var

Başkan Erdoğan'ın ziyareti fuar takvimini değiştirtti

Başkan Erdoğan'ın ziyareti fuar takvimini değiştirtti

Kriz çıkaracak olay! Rus güçleri Pasifik'te o ülkenin teknesine ateş açtı

Kriz çıkaracak olay! Rus güçleri Pasifik'te o ülkenin teknesine ateş açtı

'Cemal Kaşıkçı, Türkiye’yi örnek gösterirdi'

'Cemal Kaşıkçı, Türkiye’yi örnek gösterirdi'
 

POPÜLER HABERLER

ABD´li kadının aslanla tehlikeli dansı

ABD´li kadının aslanla tehlikeli dansı

Avını kurt gibi takip ediyor... Tehlikeli tür Türkiye'de görüntülendi

Avını kurt gibi takip ediyor... Tehlikeli tür Türkiye'de görüntülendi

Su-57 savaş uçağının yeni fotoğrafları gündem oldu

Su-57 savaş uçağının yeni fotoğrafları gündem oldu

B-1B Lancer o silahtan 5 tane taşıyacak

B-1B Lancer o silahtan 5 tane taşıyacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA