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Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak arama kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis edildi

Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde görev yapacak sağlık ve arama kurtarma ekiplerine tahsis edildi.

AA7 Şubat 2023 Salı 16:08 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak arama kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis edildi
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Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgesinde görev yapacak arama-kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis edilen uçaklardan biri Adıyaman'a, diğeri Kahramanmaraş'a hareket etti.

Bölgeye giden uçaklarda kardiyoloji, genel cerrah, göğüs cerrahı, kalp ve damar cerrahı, beyin cerrahı, ortopedi uzmanı, kadın doğum uzmanı, hemşireler ve AFAD teknisyenleri yer alıyor.

Uçaklarla personelin yanı sıra sağlık malzemeleri, jeneratör, beslenme ve giyecek malzemeleri de bölgeye taşınacak.

Uçakların dönüşte bölgedeki yaralıları Ankara'ya taşıyacağı öğrenildi.

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