Cumhurbaşkanlığına ait uçaklar depremzedeler için seferber edildi

Ankara'dan deprem bölgesine sağlık ve arama-kurtarma ekiplerini taşırken yaralıların da bölgeden çıkarılması için şu ana kadar karşılıklı 18 sefer yapan Cumhurbaşkanlığı uçakları, 16'sı bebek 126 yaralının naklini sağladı.

Küçük gövdeli "CBK" ve "DAP" uçakları depremin ilk gününden itibaren günde 3'er seferle, geniş gövde sınıfındaki "TUR" uçağı da her gün tek seferle çalışmalara katılıyor.

Sağlık ve arama-kurtarma ekipleri ile insani yardım malzemesi, tıbbi ekipman, temel gıda maddeleri ile sahra çadır hastanelerini deprem bölgesine taşıyan uçaklar, bölgenin ihtiyacına göre madenci, AFAD teknisyeni, hekim ve sağlık personelinin de sahaya intikalini sağladı.

Ankara'dan Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Adana'dan bugüne kadar 18 sefer yapan uçaklar dönüşte de aralarında 16 bebeğin olduğu 126 yaralıyı nakletti. Bugüne kadar "CBK" uçağıyla 27, "DAP" ile 33 ve "TUR" uçağıyla da 66 hasta Ankara'ya getirildi.

Ankara'da ilk müdahaleleri Esenboğa Havalimanı'nda yapılan depremzedeler, doktor ve sağlık personeli refakatinde Etlik Şehir Hastanesi ile Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ankara'ya nakledilen ve Etlik Şehir Hastanesi'nde bakımları yapılan 16 bebek, ilerleyen süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının himayesine verilecek.

Cumhurbaşkanlığı uçakları bölgeden ağır yaralı hasta, yaşlı kemoterapi hastaları, bebekler ve refakatçilerinin nakillerine devam edecek.