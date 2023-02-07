İSTANBUL 2°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2023 Salı / 17 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8354
  • EURO
    20,1624
  • ALTIN
    1135.68
  • BIST100
    4505.34
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanlığına ait uçaklar yardım malzemeleri ve ekipleri deprem bölgesine ulaştırdı
Güncel

Cumhurbaşkanlığına ait uçaklar yardım malzemeleri ve ekipleri deprem bölgesine ulaştırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgeleri için tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak, Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan yaralılarla Ankara'ya hareket etti.

AA7 Şubat 2023 Salı 16:08 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığına ait uçaklar yardım malzemeleri ve ekipleri deprem bölgesine ulaştırdı
ABONE OL

Deprem bölgesinde görevlendirildikten sonra Ankara'dan havalanan 2 uçak Adıyaman ve Kahramanmaraş'a yardım malzemelerini ve ekipleri ulaştırdı.

Uçaklarda bulunan kardiyologlar, genel cerrahlar, göğüs cerrahları, kalp ve damar cerrahları, beyin cerrahları, ortopedi uzmanları, kadın doğum uzmanları, hemşireler ve AFAD teknisyenleri de bölgede göreve başladı.

Adıyaman'a inen ekibin koordinatörlüğünü yapan Cumhurbaşkanlığı sağlık ekibinde görevli Dr. Muzaffer Akkoca, ilaç, tıbbi yardım malzemesi, arama kurtarma malzemesi ve bunları kullanacak tıbbi personel ve arama kurtarma personeliyle birlikte Adıyaman'a geldiklerini söyledi.

Kritik branşlarda uzman doktorlar, beyin cerrahları, kalp damar cerrahları, göğüs cerrahları, genel cerrahlar, hemşireler, acil tıp teknisyenlerinin sahada görev yapacaklarını ve afetzedelere, ihtiyacı olanlara yardım edeceklerini dile getiren Akkoca, "Teknik ekipmanlarını da yanlarında getirdiler ve kendi kendilerine yetecek donanıma sahipler. Burada hem arama kurtarma faaliyetlerini hem de tıbbi yardım faaliyetlerini sürdürecekler." dedi.

Akkoca, depremde yaralanan, kırıkları, ezilmeleri olan vatandaşları da uçaklarla Ankara'ya götüreceklerini, uygun hastanelere naklederek tıbbi yardımlarını ve tedavi süreçlerini yöneteceklerini bildirdi.

Muzaffer Akkoca, ihtiyaç devam ettiği sürece bu çalışmanın devam edeceğini aktardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.