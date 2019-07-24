Cumhurbaşkanlığı'ndan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanlığından, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlandı.
- AA
Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Halkımızın doğru habere ulaşması adına, gece gündüz demeden büyük bir emek ve özveriyle çalışan tüm medya çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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