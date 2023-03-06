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Cumhurbaşkanlığından Akşener'in formülüne tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, 'Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez' dedi.

IHA6 Mart 2023 Pazartesi 17:22 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığından Akşener'in formülüne tepki
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Anayasaya göre (m. 127/5) vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez. Aynı kişinin hem cumhurbaşkanı yardımcısı hem belediye başkanı olması Anayasa'nın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar" ifadelerini kullandı.

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