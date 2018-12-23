Cumhurbaşkanlığından Çin'de 'Türkiye ve Çin: Uzun Vadeli İşbirliği Olasılıkları' paneli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye ve Çin: Uzun Vadeli İşbirliği Olasılıkları" paneli, 25-28 Aralık'ta Çin'de gerçekleştirilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca eylül ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde ilk olarak New York'ta, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya resmi ziyareti sırasında Berlin'de, kasım ayında G-20 Liderler Zirvesi öncesinde Buenos Aires'te, önceki hafta ise Londra'da yapılan "Bugünün Türkiye'si" ismindeki panellerin yeni durağı, Pekin ve Şanghay olacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca dünyanın stratejik öneme sahip ülkelerinde düzenlenen "Turkey Today/ Bugünün Türkiye'si" paneller dizisinin yeni etkinlikleri, 25-28 Aralık tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek.

Panelin ilki, "Türkiye ve Çin: Uzun Vadeli İşbirliği Olasılıkları" başlığı altında 25 Aralık Salı günü Çin Çağdaş Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (CICIR) iş birliğinde Pekin Peninsula Otel'de yapılacak.

İkincisi ise 28 Aralık Cuma günü Küresel Araştırmalar Merkezi iş birliğiyle Şanghay Üniversitesi'nde düzenlenecek.

Türk heyeti yuvarlak masa toplantısı yapacak

Pekin ve Şanghay'daki panellerde alanında uzman Türk ve Çinli akademisyenler ve yazarlar, Türkiye gündemine ve Türkiye-Çin ilişkilerinin stratejik önemine değinecek.

Pekin'deki panelin moderatörlüğünü CICIR'dan Prof. Liao Baizhi yapacak, Doç. Li Yanan konuk konuşmacı olarak katılacak. Şanghay panelinin moderatörlüğünü ise Şanghay Üniversitesi'nden Guo Changgang üstlenecek.

Her iki panelin konuşmacıları Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu "Türkiye Ekonomisi'nin Görünümü ve Türkiye ile Çin Arasındaki Yatırım ve Ticareti Artırma Potansiyeli", Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan "Türkiye Ekonomisi: Büyüme ve Çinli Yatırımcılar İçin Fırsatlar", İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın "Türk Dış Politikası'nın Öncelikleri: Otonom Bir Yaklaşımın Doğuşu" ve Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Altay Atlı "Türkiye'nin Çin İlişkilerine Yaklaşım" konularını ele alacak.

Politikacılar, gazeteciler, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin katılacağı açık panellerin dışında Türk heyeti aynı zamanda, Çin Çağdaş Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (CIIS) ve Şangay Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nde yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek.

Ayrıca heyet, Çin Komünist Partisi Şanghay Okulu'nda da öğrencilerle söyleşi yapacak.