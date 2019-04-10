Cumhurbaşkanlığından İtalyan Parlamentosu'na tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 1915'te yaşanan olaylarla ilgili İtalya Parlamentosu'na gelen önergeye tepki gösterdi. Altun 'İtalya Parlamentosu'nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz' dedi.
Fahrettin Altun Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda "İtalya Parlamentosu'nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.