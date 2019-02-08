Cumhurbaşkanlığı'ndan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Suudilerin şeffaflıktan yoksun olması itibarlarına zarar veriyor Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Suudilerin şeffaflıktan tamamen yoksun olması, itibarlarına zarar veriyor ve çok endişe verici' dedi.