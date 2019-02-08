Cumhurbaşkanlığı'ndan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Suudilerin şeffaflıktan yoksun olması itibarlarına zarar veriyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Suudilerin şeffaflıktan tamamen yoksun olması, itibarlarına zarar veriyor ve çok endişe verici' dedi.
Reuters haber ajansına konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklama yaptı.
Altun, "Suudilerin şeffaflıktan tamamen yoksun olması, itibarlarına zarar veriyor ve çok endişe verici" dedi.
BM raportörünün Kaşıkçı cinayeti hakkındaki açıklamasının Türkiye'nin bulgularıyla örtüştüğünü ifade eden Altun; Suudi yetkililerin, adalete hizmet etmek istiyorlarsa, katilleri iade etmesi gerektiğini vurguladı.
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