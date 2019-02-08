İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,27
  • 5,9788
  • 221.723
  • 102.784
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanlığı'ndan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Suudilerin şeffaflıktan yoksun olması itibarlarına zarar veriyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Suudilerin şeffaflıktan tamamen yoksun olması, itibarlarına zarar veriyor ve çok endişe verici' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Reuters haber ajansına konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklama yaptı.
 
Altun, "Suudilerin şeffaflıktan tamamen yoksun olması, itibarlarına zarar veriyor ve çok endişe verici" dedi.
 
BM raportörünün Kaşıkçı cinayeti hakkındaki açıklamasının Türkiye'nin bulgularıyla örtüştüğünü ifade eden Altun; Suudi yetkililerin, adalete hizmet etmek istiyorlarsa, katilleri iade etmesi gerektiğini vurguladı. 

PKK propagandası yapan HDP´li adaya müdahale edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

10 numara İzmir

10 numara İzmir

Bakanlıktan kodlu sınav duyurusu

Bakanlıktan kodlu sınav duyurusu

Saldırı düzenleyeceklerdi polis planlarını bozdu

Saldırı düzenleyeceklerdi polis planlarını bozdu

Maduro: Trump, barışçıl diyalog girişimlerini baltalamak istiyor

Maduro: Trump, barışçıl diyalog girişimlerini baltalamak istiyor

7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı

7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı

ABD'den Türkiye'nin operasyonunu engelleme girişimi

ABD'den Türkiye'nin operasyonunu engelleme girişimi

Bunu yapana 400 lira destek verilecek

Bunu yapana 400 lira destek verilecek

'En büyük DEAŞ YPG/PKK’dır'

'En büyük DEAŞ YPG/PKK’dır'
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu´nun belirlediği adaylar CHP´de infial yarattı

Kılıçdaroğlu´nun belirlediği adaylar CHP´de infial yarattı

Alman basını yazdı: Türkiye olmasa kontrolden çıkar

Alman basını yazdı: Türkiye olmasa kontrolden çıkar

Fatih Terim'in zor günü. Baba Talat Terim'e son görev

Fatih Terim'in zor günü. Baba Talat Terim'e son görev

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019