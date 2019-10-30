Cumhurbaşkanlığından KKTC'ye teşekkür mesajı
Cumhurbaşkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sevincini paylaşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) teşekkür etti.
- AA
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sevincini paylaşan kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne teşekkür ederiz."
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