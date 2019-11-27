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Cumhurbaşkanlığı'ndan NATO mesajı: Türkiye'nin endişelerini ciddiye almalılar

NATO Zirvesi 3-4 Aralık'ta Londra'da toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Müttefikler Türkiye'nin güvenlik endişelerini ciddiye almalı.' dedi.

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İbrahim Kalın, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:   
 
"Türkiye, içinde en büyük ikinci orduyla NATO’nun güçlü bir üyesi ve AB’ye tam üye olarak katılmak istiyor. Ancak müttefikler, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye almalı ve üstesinden gelmek için ortaklaşa çalışmalıdır."  

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