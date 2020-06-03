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Güncel

Cumhurbaşkanlığından sahte ve hileli seçim anketlerine tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, seçimlere yönelik sahte ve hileli kamuoyu araştırmalarına sert tepki gösterdi.

03 Haziran 2020 Çarşamba 16:40 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 16:44
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından "Seçimlere yönelik kamuoyu araştırmaları medyada neden sıklıkla yayınlanır?", "Seçimlere yönelik kamuoyu araştırmaları güvenilir mi?" başlığıyla iki paylaşımda bulundu. Altun, mesajında "Kamuoyunu sahte ve hileli anketlerle yanlış yönlendirerek zihinlerimizi işgal etmeye ve toplumumuza istikamet çizmeye çalışan odaklara karşı vatandaşlarımızı hakikatle buluşturmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Her zaman hakikatin sözcüsü olacağız. Güvenilir anket nasıl olur?" ifadelerine yer verdi.

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