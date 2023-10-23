Cumhuriyet etkinliklerle kutlanıyor! İTO'dan 100. yıla özel resepsiyon

Haliç Kongre Merkezi'nin Türk bayraklarıyla donatılan Haliç Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, 750 binden fazla şirketi temsil eden İstanbul iş dünyasının en büyük meslek örgütü İTO'nun Meclis üyeleri ve diğer davetliler katıldı.

Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhuriyet'in, 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının en değerli varlığı olduğunu vurgulayarak, "Son yüzyılda en önemli kazanımımız Cumhuriyet'in ta kendisidir. Cumhuriyet ile birlikte bu zor coğrafyada Türkiye, bölgesinin güvenli limanı olmayı başarmış bir ülkedir." dedi.

Gül, Türkiye'nin güçlü olmasında iş insanlarının rolüne dikkati çekerek, İTO üyelerine şöyle seslendi:

"Güçlü olmamızın en önemli sebebi sizlersiniz. Ürettiğiniz için, istihdam ettiğiniz için, 250 milyar dolar ihracat yapabilen bir ülkeye ulaştığımız için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. İstanbul'un rakamlarına baktık; 6 milyon kişi sigortalı olarak çalışıyor. Bu İTO'nun gücünü gösteriyor. Farklılıklarımızı zenginlik kabul edip, kardeşliğimizi, birlik bütünlüğümüzü daha çok güçlendirerek, Türkiye Yüzyılı'nda daha çok üretim, istihdam ve ihracatla daha güçlü bir Türkiye'ye ulaşacağız. Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyorum."

"MİLLETİMİZİN ZAFERE ATTIĞI İMZANIN ADI CUMHURİYET'TİR"



İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç de "Milletimizin zafere attığı imzanın adı Cumhuriyet'tir. O yüzden bizim için Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde milletimizin Zümrüdüanka gibi küllerinden yeniden doğmasının adıdır. O yüzden bizim için Cumhuriyet, muhtaç olduğumuz gücü bulduğumuz bitimsiz bir kaynaktır. O yüzden bizim için Cumhuriyet, yeni Türkiye'nin güçlü hedeflerine açılan kapıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin bağımsızlığını ve "millettin iradesinin iktidarını" simgeleyen Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayan Avdagiç, "Bu kutlu günde, İTO Başkanı olarak, camiamız adına bir kez daha yürekten diyorum ki; çok yaşa Cumhuriyet..." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Cumhuriyet'le geçen 100 yılında "uzun" ve "zorlu" bir yolculuk dönemini başarıyla geride bıraktığını belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"1912'deki Balkan Savaşlarından Milli Mücadele'nin zaferle neticelendiği 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne kadar geçen 10 yıl boyunca savaşlarla tarumar olmuş bir vatanımız ve milletimiz vardı. Vatanın her köşesi işgal edilerek düşman askerlerinin postallarıyla çiğnenmekteydi. Çaresizdik, boynumuz büküktü, istiklalimiz tehdit altındaydı. Üstelik halkımız yokluk ve kıtlığın pençesindeydi. İşte böylesine bir ortamdan çıkması için milletimize rehberlik eden, yine milletimizin azim ve kararlılığı oldu. Bu kararlılık sayesinde Türk milleti, kendisine hayat hakkı tanımayarak tarih sahnesinden silmeye çalışan işgalcilere karşı büyük bir zafer kazandı."

İTO Meclis Başkanı Erhan Erken de "İTO'nun Cumhuriyetimizin birinci yüzyılında olduğu gibi inşallah ikinci yüzyılında da önemli hizmetlere imza atacağına tüm kalbimle inanıyorum." dedi.

İTO Meclis ve Meslek Komitesi üyelerinin İstiklal Marşı'nı okuduğu Cumhuriyet resepsiyonunda, daha sonra belgesel gösterimi yapıldı.