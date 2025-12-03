İSTANBUL 16°C / 7°C
Güncel

Cumhuriyet Gazetesi yine algı peşine düştü: Yargının siyasallaştırılmasının vücut bulmuş hali

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet Gazetesi, 'İmamoğlu Suç Örgütü' lideri Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzlukları görmeyip algı peşine düştü. 'İmamoğlu diyen yanıyor' şeklinde manşet atarak algı oluşturmaya çalışan Cumhuriyet gazetesi, haberinin son kısmında 'Bir savcının da açığa alındığı iddia edildi' ifadelerini kullandı. 'Günün Manşeti' programında 'Kızıl saçlı savcı' iddiasına yönelik konuşan 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, 'Yargının siyasallaştırılması dediğimiz şeyin vücut bulmuş hali bugünkü Cumhuriyet gazetesinin manşetidir' dedi.

HABER MERKEZİ3 Aralık 2025 Çarşamba 14:37 - Güncelleme:
Cumhuriyet Gazetesi yine algı peşine düştü: Yargının siyasallaştırılmasının vücut bulmuş hali
"İmamoğlu Suç Örgütü" lideri Ekrem İmamoğlu'nu aklama peşine düşen Cumhuriyet gazetesi, bugünkü manşetiyle algı oluşturmaya kalkıştı. Cumhuriyet gazetesinin yayınladığı haberle yargıyı siyasallaştırdığını söyleyen 24 TV Genel Yayın Yönetmeni (GYY) Ömer Özkök, "Neden alınmış o savcı açığa?" sorusunu sordu.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet gazetesi, "İmamoğlu Suç Örgütü" lideri Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzlukları görmeyip algı peşine düştü.

"İmamoğlu diyen yanıyor" şeklinde manşet atarak algı oluşturmaya çalışan Cumhuriyet gazetesi, haberinin son kısmında "Bir savcının da açığa alındığı iddia edildi" ifadelerini kullandı.

"KIZIL SAÇLI SAVCI" DENGELERİNİ BOZDU

24 TV Genel Yayın Yönetmeni (GYY) Ömer Özkök, "Günün Manşeti" programında Cumhuriyet gazetesinin tepki çeken haberi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Son günlerde gündemde olan "Kızıl saçlı savcı" iddiasına yönelik konuşan 24 TV GYY'si Özkök, "'Kızıl saçlı savcı' iddiası günlerdir devam ediyor. Bu "İmamoğlu Suç Örgütü" iddianamesinde de yer alıyor. İBB yöntemine operasyon bilgisinin sızdığı iddianamede yer alıyor. Hatta iddianamede oturup hangi avukatın kimi savunacağı, ifadelerini nasıl verecekleri idmanları yapıldığı yer aldı." dedi.

"NEDEN ALINMIŞ O SAVCI AÇIĞA?"

Tüm iddiaların merkezinde bir savcının olduğunu söyleyen Özkök açıklamasında, "İddiaların merkezinde bir kadın savcı var. Cumhuriyete göre 'İmamoğlu dediği için yanıyor' bu savcı. Son olarak da "Bir savcının açığa alındığı iddia edildi" yazıyor bu gazete." ifadelerini kullandı.

"Neden alınmış o savcı açığa?" sorusunu soran Özkök, Cumhuriyet gazetesinin "Sen misin savcıyı uyaran?" başlığına dikkat çekerek, "İmamoğlu Suç Örgütü"yle ilişkili "kızıl saçlı savcının" diğer savcıları doğrudan tehdit ettiğini söyledi.

"YARGIYI SİYASALLAŞTIRAN 'CUMHURİYET'"

Özkök son olarak, "Yargının siyasallaştırılması dediğimiz şeyin vücut bulmuş hali bugünkü Cumhuriyet gazetesinin manşetidir" dedi.

