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Erzurum'da yapılan eroin operasyonunun ardından tutuklanan zanlıların PKK terör örgütüyle bağlantılı oldukları ortaya çıktı

Erzurum'da, Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonunun ardından tutuklanan zanlıların PKK terör örgütüyle bağlantılı oldukları ortaya çıktı.

  • İHA
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Erzurum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu geçtiğimiz 24 Ocak'ta Erzurum-Erzincan karayolu üzerindeki Aşkale polis uygulama noktasında durdurulan Ş.D. idaresindeki bir tırda 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirildi.
 
Olayla ilgili yürütülen çalışmada gözaltına alınan uyuşturucu baronunun da aralarında olduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
Erzurum Valisi Okay Memiş, Cumhuriyet tarihinin tek operasyonda ele geçirilen en büyük eroin miktarı olan 1 ton 535 kilogram eroinin ele geçtiği operasyonla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Uyuşturucunun arkasında PKK terör örgütünün olduğuna dair kuvvetli deliller tespit ettik. Konu şu an yargıda" dedi.

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