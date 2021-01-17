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Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu 'Silici': Baskında hepsine el kondu

İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen ve 'Silici' adı verilen operasyon kapsamında Afyonkarahisar'da da bazı adreslerde arama yapıldığı bildirildi. Aramalarda mali belgelere, bilgisayar ve cep telefonu gibi dijital materyallere el konuldu.

AA17 Ocak 2021 Pazar 12:14 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 12:15
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinasyonunda, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen operasyonda Afyonkarahisar'da da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, vergi müfettişleri ve gelir uzmanlarının katılımıyla 4 akaryakıt istasyonu ile 5 ikametgahta arama yapıldı.

Aramalarda mali belgelere, bilgisayar ve cep telefonu gibi dijital materyallere el konuldu.

Ekipler, akaryakıt istasyonlarındaki 3 kişiyi gözaltına aldı, il dışında olan bir şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

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