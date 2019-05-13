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Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatına 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter katılıyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı Denizkurdu-2019, Anadolu'yu çevreleyen üç denizde 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterin katılımıyla başladı.

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Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen tatbikat, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere 3 denizde aynı anda ilk defa icra edilecek fiili bir tatbikat olarak gerçekleştiriliyor.

Operatif seviyede harekata hazırlık eğitimlerini Mavi Vatan 2019 Tatbikatı ile tamamlayan Türk Deniz Kuvvetleri, çok daha geniş katılımıyla daha gelişmiş kriz-gerginlik, harp dönemi senaryolarına istinaden stratejik ve operatif seviyedeki Deniz Kurdu Tatbikatı'nı gerçekleştiriliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazırlık seviyesini artırmak amacıyla gerçekleştirilen tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümü, gelişmiş deniz kuvvetlerinde bile nadir görülen gemi, deniz karakol uçağı ve deniz helikopterlerinin yüksek katılım yüzdesiyle yapılıyor.

Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan kısmına katılan fırkateynler, hücumbotlar, denizaltılar, yardımcı sınıf gemiler, mayın gemileri, karakol gemileri Aksaz Limanı'ndan sabah erken saatlerinde hareket etti.

 

Doğu Akdeniz’de icra edilecek tatbikatta, kara bombardımanı atışları ile "şimşek" adı verilen yüksek süratli insansız hava ve "albatros" adı verilen su üstü hedeflerine hava savunma ve su üstü atışları gerçekleştirilecek.

Tatbikat kapsamında yerli ve milli silah sistemleri ile yüksek süratlı su üstü ve hava dronlarına atışlar, gemiden karaya çok namlulu roketatar atışları, vurucu insansız hava aracı atışları, silahlı insansız hava aracı atışları, UMTAS ve L-UMTAS güdümlü mermi atışları, denizaltı savunma harbi roketi atışları, deniz topçusu ile uçakların koordineli atışları yapılacak.

Tatbikatın ilk bölümünde atışların yanı sıra temel deniz harp nevilerine yönelik su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, elektronik harp, denizde denetim harekatı ve denizaltından personel kurtarma eğitimleri gerçekleştirilecek.

Tatbikatı ve atış safhalarını Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, TCG Gelibolu Fırkateyni'nden takip ediyor.

Tatbikat, 25 Mayıs'ta sona erecek.

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