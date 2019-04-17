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'Cumhuriyet tarihinin uluslararası sularda en nitelikli operasyonu'nun detayları

Uluslararası sularda uyuşturucu şebekesinin çökertildiği 'Birlik Operasyonu'nun hiç bir ülkeden istihbarat desteği ve lojistik yardım alınmadan Türk güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasıyla yapıldığı belirtildi. Akdeniz'in uluslararası sularında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Birlik Operasyonu'nun detayları ortaya çıktı.

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Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada, Afrika ülkelerinden gemilere yüklenen uyuşturucunun Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yaklaşık 4 ay süreyle adım adım izlenen şüpheliler, Moritanya, Fas ve Cezayir'e uğradıktan sonra, tekneye aldıkları uyuşturucuyla uluslararası sulara açıldı. Operasyon için uygun zamanı bekleyen SAT komandoları, sabaha karşı 04.00 sularında tekneye çıktı. Kaptanı gözaltına alan güvenlik güçleri daha sonra da uykuda olan diğer şüphelileri yakaladı. Türkiye'nin bin 400 kilometre uzağında Libya açıklarında gerçekleştirilen operasyon, bugüne kadar en uzak mesafede yapılmış narkotik operasyonu olarak kayıtlara geçti. Operasyonun, hiçbir ülkeden lojistik yardım ve istihbarat desteği almadan tamamen güvenlik güçlerinin milli imkanlarıyla yapıldığı bildirildi. Ele geçirilen yaklaşık 5 ton toz esrarın Türkiye ve Avrupa ülkelerinde piyasaya sürüleceği değerlendiriliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna bağlanarak çekilmeye başlanan teknenin cuma gününe kadar İzmir Limanı'na getirilmesi bekleniyor.

"EN NİTELİKLİ OPERASYON"

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meşakkatli bir operasyon sonunda dünya çapında ses getiren önemli bir başarıya imza atıldığını söyledi. Türkiye içinde veya dışında bundan sonra da zehir tacirlerine göz açtırılmayacağını belirten Seydioğulları, "Uluslararası sularda uyuşturucu şebekesine düzenlenen Cumhuriyet tarihinin en nitelikli operasyonu diyebiliriz. Arkadaşlar akıttıkları her damla teri hakettiler. Operasyon kazasız belasız gerçekleşti. Türk güvenlik güçlerinin dünyanın neresinde olursa olsun net bir operasyon çıkarabileceğinin ispatını yaptık." dedi. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ise operasyonda güvenlik güçlerinin örnek bir birlikteliğinin olduğuna işaret etti. Çok büyük bir operasyonun başarıyla sonuçlandığını dile getiren Aşkın, şunları kaydetti: "Yüklü miktarda uyuşturucu uluslararası sularda yakalandı. 5 Türk ve bir yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Şu anda da bu tekne Sahil Güvenlik botumuza bağlandı, çekilerek İzmir'e getiriliyor. 7 kilogram kubar esrardan bir kilogram toz esrar elde edildiğini düşünürsek ele geçirilen miktarın önemi daha da iyi anlaşılır. Emeği geçen tüm personelimizi kutluyorum."

ULUSLARARASI SULARDAKİ OPERASYON

Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen örgüt mensuplarının 5 Şubat'ta Türk bayraklı "Pervin Oğulları" isimli tekneyle İzmir'den Moritanya, Fas ve Cezayir kıyılarına gittikleri ve yurt dışında kurdukları irtibatlar neticesinde yüklü miktarda uyuşturucu madde temin ettikleri bilgisi alınmış, örgüt mensuplarının temin ettikleri uyuşturucu maddeyi, uluslararası sularda balıkçı teknesine aktararak Türkiye karasularına sokmaya çalışacakları tespit edilmişti. Bunun üzerine, "Pervin Oğulları" adlı balıkçı teknesine Akdeniz'in uluslararası sularında, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin katılımıyla "Birlik Operasyonu" düzenlenmişti. Sahil güvenlik korvetleri ve helikopterleri eşliğinde, toplam 230 personelin ve iki narkotik köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirilmişti. El konulan balıkçı teknesinde yer alan 6 mürettebatın yanı sıra olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen İstanbul'da 3, İzmir'de 3, Tekirdağ'da bir kişinin de aralarında bulunduğu toplam 13 kişi gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığına ait uçakla Adnan Menderes Havalimanı'na getirilen biri kadın 5 şüpheli, aprona yanaşan emniyet araçlarına alınarak İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürülmüştü. Operasyonla uluslararası bir uyuşturucu şebekesinin çökertildiği belirtilmişti.

O mazbatalar iptal edildi

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