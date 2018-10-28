Cumhuriyet yazarı Kırıkkanat'ın millete küstah sözleri büyük tepki çekti

"Biz de sizi mağdur edeceğiz elbette"

Halk Tv'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası'na konuk olan Mine Kırıkkanat Cumhuriyet dönemi millete yapılan zulmü dalga geçer ifadelerle anlattıktan sonra açıkça tehdit ederek "Kim şimdi mağdur? Biz. O zaman bunun da bir hesap günü gelecek. Şimdi mağdur biziz. Biz de sizi mağdur edeceğiz elbette. Elbette bu gün gelecek." dedi.

"Dinlerini yaşatmamışız" itirafı

“Laiklik kisvesi” altında millete yapılan zulümü de itiraf eden Kırıkkanat, "Dinlerini yaşatmamışız, camileri kapatmışlar, efendim bazı camileri ahır yapmışız, çocukların okumasına mani olmuşuz, böylece milyarlar harcayıp Harvard’a falan göndermişler. Ağlıyorlar ondan sonra ‘Bizi mağdur ettiler’ E şimdi de siz bizi mağdur ediyorsunuz" dedi.

(Güneş)