“Cumhuriyetimizin 100. yılında bir ve beraberiz”

MÜSİAD; milli ve manevi değerleri benimsemiş, ahlak ve dürüstlüğü ilke edinen, hak ve hukukun gözetilmesi ile adil paylaşım ve dayanışma gibi evrensel değerleri bünyesinde barındıran, çevre duyarlılığı yüksek, toplumsal gelişime katkı sağlamayı ve yardımlaşmayı öne çıkaran, bağımsız ve erdemli bir iş insanları derneğidir.

MÜSİAD'ın vizyonu; tüm dünyada güvenilen, üretim ve yenilikçilikte lider, gündem belirleyen, ülkesine ve milletine ekonomik refah sağlayan, erdemli iş insanlarının oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

Ülkemizin en geniş iş dünyası teşkilatı ve bir sivil toplum kuruluşu olarak, Cumhuriyetimizin yüz yıllık hikâyesinden ve kazanımlarından dolayı gurur duyuyoruz.

Tam bir asrı geride bırakmış, muhteşem bir medeniyetin ve köklü bir tarihin vârisi olan Cumhuriyetimiz, yüz yıl önceki gibi genç ve dinamik... Bizler, tıpkı yüz yıl önceki gibi heyecanla, ülkemizin yerli ve milli kalkınmasının önünü açmak için "bir ve beraber" olmanın ve millî iradenin gücüne inanarak, azimle çalışıyoruz.

Bizler, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, "Türkiye Yüzyılı" hedefimize doğru, emin adımlarla yol alırken, MÜSİAD olarak kuruluş değerlerimiz ve misyonumuz çerçevesinde ülkemizin ve milletimizin refahı için bıkıp usanmadan çalışmaya devam ediyoruz.

Bizler inanıyoruz ki, Cumhuriyetimizin kazanımları sayesinde yüz yıldır edindiğimiz tecrübe ve bakış açısı; önümüzdeki "Türkiye Yüzyılı"nda da bizlere kalkınma, istihdam ve katma değer hedeflerimiz doğrultusunda yol gösterecektir.

MÜSİAD, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, milletimizin bağrından doğan bir iş birliği platformu olarak, etkin insani ve ticari diplomasi faaliyetleri icra eden en önemli sivil toplum kurumlarının başında gelmektedir. Bizler, attığımız her bir adımda, tarihi misyonumuzun farkında olarak hareket etmeye çaba gösteriyoruz.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını idrak ettiğimiz için mutlu ve gururluyuz. MÜSİAD olarak "Bir ve Beraber" olmanın gücüne, "Biz'in Gücü"ne inanıyoruz. Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür. Bu idealle ve kararlılıkla yolumuza Türkiye Yüzyılı'nda da devam edeceğiz. Muhteşem mazimizden güç olarak parlak bir âtiyi inşa edeceğiz.

Şunu çok iyi biliyoruz ki, Cumhuriyetimizin tüm kazanımları, ülkece birbirimize sahip çıkmamız sayesinde olmuştur. Millî ve manevi değerlerimiz etrafında kenetlenerek bayrağımızı dünyanın her köşesinde dalgalandıracağız.

Tam 100 yıl önce, bağımsızlığımızın nişanesi olan Cumhuriyet'in kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; Cumhuriyetimizin bugünlere gelmesine vesile olan tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Mahmut Asmalı

MÜSİAD Genel Başkanı