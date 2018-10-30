Cumhuriyetimizin 95. yaşı Kazakistan'da kutlandı

Cumhuriyetimizin 95. yıldönümü Kazakistan’ın Almatı şehrinde, Almatı Başkonsolosluğu’nun düzenlediği geceyle kutlandı. Kazak ve Türk birçok davetlinin bir araya geldiği gece, Türkiye ve Kazakistan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği telgraf davetlilerle paylaşıldı. Geceye Türkiye ve Kazakistan’ın önemli siyasi temsilciler katılım gösterdi. Bu isimlerden bazıları Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ak Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz idi. Gecede konuşma yapan Kazak ve Türk temsilcilerin ortak çağrısı Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığının devamı ile birlik ve beraberlik oldu. Topçu, “Birlik ve beraberlik temelleri üzerine kurduğumuz çağdaş ve demokratik Türkiye’yi dün olduğu gibi bugün de var gücümüzle korumaya, ilelebet yaşatmaya kararlıyız.” sözlerinin ardından şu mesajı verdi: “Dünya yepyeni bir döneme girdi ve bütün Türk dünyası da bu yeni dönemde ciddi bir uyanış içindedir.” Başkonsolos Yılmaz ise, “Bizler şefkat ve merhamet medeniyetinin temsilcileriyiz. Bizim zengin tarihimiz bugüne kadar getirdi. Cumhuriyetimizin de ilelebet payidar olacağını biliyorum. Tüm nesiller olarak bunun için gayret gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.

TÜRK SANATÇILARA YOĞUN İLGİ

Siyasi temsilcilerin yanı sıra 30 Ekim-2Kasım tarihleri arasında dördüncüsü gerçekleşecek olan Almatı Türk Filmleri Haftası münasebetiyle Almatı’ya gelen Türk sinemacı ve oyuncular davete katılan konuklar arasındaydı. Oyuncular Didem Balçin ve Sezgin Erdemir, Yönetmen Murat Şeker, Yapımcı Ahmet Edebali, Türk sinemasının Orta Asya’daki elçisi ve belgeselci Öner Kılıç bu isimlerden bazılarıydı. Kazak takipçilerinden yoğun ilgi gören ünlü isimler, hayranlarının fotoğraf isteğini ise geri çevirmeyerek bol bol fotoğraf çekindi. Cumhuriyetimizin yeni yaşının kutlandığı gecede Türk dünyasından birbirinden lezzetli yemekler konuklara ikram edildi. Aynı zamanda bu bölgelere ait dans gösterileri düzenlendi. Türk rüzgarının estiği gece Kazakistan ile Türkiye bayraklarının görsellerinin işlendiği pastanın kesilmesiyle sona erdi.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI YALÇIN TOPÇU: TÜRK DÜNYASI CİDDİ BİR UYANIŞ İÇİNDE

Ortak Atamız Şehit Mağcan Cumabay’ın ifadesi ile ‘uzaktaki gardaşlarınız’ olan bizler, soydaşlarımızla birlikte bugün burada Ata yurdumuzda Türkiye Cumhuriyetimizin 95. Kuruluş yıldönümünü şanla, şerefle ve gururla kutluyoruz. Atamız Mağcan’a hisli şiirler yazdıran İstiklal harbimizin neticesinde, şehitlerimizin kanları ile yokluktan güçlü, hür ve müstakil bir vatan inşa edişimizin Cumhuriyetimizin 95. yıldönümü bugün. Devlet-i edeb-müddet olsun İnşallah. Birlik ve beraberlik temelleri üzerine kurduğumuz çağdaş ve demokratik Türkiye’yi dün olduğu gibi bugün de var gücümüzle korumaya, ilelebet yaşatmaya kararlıyız. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk’ü, O’nun kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, minnet ve rahmetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Türkmen, Uygur gibi adları olan ayrı beşiklerde büyümüş olsak da aynı ana babanın çocukları olan biz Türkler köklü bir tarihe sahibiz. Dünya yepyeni bir döneme girdi ve bütün Türk dünyası da bu yeni dönemde ciddi bir uyanış içindedir. Dünya var oldukça varlığını sürdürecek altı tane devletimiz var. ‘Altı devlet, bir millet’ olan bu kardeş devletler, işte, fikirde, dilde bir olacakları günlere hızlıca ilerlemektedir. Öte yandan Kazakistan ile Türkiye ilişkileri Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nazarbayev’in yüksek liderlikleri ile altın çağını yaşıyor.

ALMATI BAŞKONSOLOSU RIZA KAĞAN YILMAZ:BİZLER ŞEFKAT VE MERHAMET MEDENİYETİNİN TEMSİLCİLERİYİZ

Bugün Cumhuriyetimizin 95. Yılını kutluyoruz. Bu akşam Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tarihteki tüm kahramanlarımızı şükranla andım. Bizler şefkat ve merhamet medeniyetinin temsilcileriyiz. Bizim zengin tarihimiz bugüne kadar getirdi. Cumhuriyetimizin de ilelebet payidar olacağını biliyorum. Tüm nesiller olarak bunun için gayret gösteriyoruz. Öte yandan Türkiye ile Kazakistan ortak medeniyetten gelen iki ülke. Bizler birbirimize kardeş diyoruz. Bu ülkenin tarih boyunca yakın ilişkileri oldu. Örneğin Kurtuluş Savaşı’nda Kazak kardeşlerimizin bize yardım ettiğini biliyoruz. Öte yandan Ahıska Türklerinin 1944 yılında Orta Asya’ya sürgün edildiklerinde Kazak kardeşlerimizin onlarla ekmeğini paylaştığını da biliyoruz. Kazakistan bağımsızlığını ilan ettiğinde bir saat içinde onu onları tanıyan ilk ülke Türkiye oldu. Bu örnekleri karşılıklı olarak çoğaltabiliriz. Bizler birbirine çok yakın insanlarız. Ülkemizden binlerce kilometre uzaktayız ama burada evimizde gibi hissediyoruz. Bu akşamki resepsiyon bizim için her açıdan çok önemli.Bu resepsiyonda Türkiye’den ve Kazakistan’dan birçok önemli siyasi ismi ağırlıyoruz. Öte yandan yarın başlayacak olan 4. Almatı Türk Filmleri Haftası nedeniyle birçok sinemacı ve oyuncuyu burada ağırlıyoruz.