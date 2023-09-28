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Cumhuriyet'in 100. Yılı'na Mektup Kampanyası... Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet'in 100. Yılı'na Mektup Kampanyası kapsamında oluşturulacak tasnif ve mektupların sahiplerine ulaştırılması ile ilgili sürece yönelik basın açıklaması yaptı.

28 Eylül 2023 Perşembe 14:10 - Güncelleme:
Cumhuriyet'in 100. Yılı'na Mektup Kampanyası... Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet'in 100. Yılı'na Mektup Kampanyası kapsamında oluşturulacak tasnif ve mektupların sahiplerine ulaştırılması ile ilgili sürece yönelik basın açıklaması yaptı.

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