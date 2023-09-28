Cumhuriyet'in 100. Yılı'na Mektup Kampanyası... Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet'in 100. Yılı'na Mektup Kampanyası kapsamında oluşturulacak tasnif ve mektupların sahiplerine ulaştırılması ile ilgili sürece yönelik basın açıklaması yaptı.