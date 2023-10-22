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Cumhuriyet'in 100.yılında İzmit Körfezi'nde ''derinlere saygı'' dalışı

Kocaeli'de 35 dalgıç, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında İzmit Körfezi'nde saygı dalışı gerçekleştirdi. Dalgıçlar, suda 'Cumhuriyet'e derinden bağlıyız' yazılı pankart ve Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirdi.

AA22 Ekim 2023 Pazar 10:13 - Güncelleme:
Cumhuriyet'in 100.yılında İzmit Körfezi'nde ''derinlere saygı'' dalışı
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"Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu"nun organizasyonunda belirlenen 134 dalış noktasından biri olan Gölcük ilçesindeki Değirmendere Su Altı Topluluğu (DESSAT) da 35 dalgıçla etkinliğe katıldı.

DESSAT kurucusu dalış eğitmeni Murat Kulakaç, dalış öncesi yaptığı konuşmada, büyük zorluklarla kurulan şanlı Cumhuriyet'in temel kazanımlarını korumak ve ulusal birliği devam ettirmek adına derinlere ineceklerini söyledi.

Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük dalış etkinliğine katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kulakaç, "Mavi Vatan'ın 134 ayrı noktasında aynı pankart ve Türk bayrağı ile dalış yapıp, 'Yaşasın Cumhuriyet' diyoruz." ifadesini kullandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, aralarında Çanakkale Savaşları'nda önemli rol oynayan Nusret Mayın Gemisi'nin Komutanı Kıdemli Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey'in torunu Cihat Gündoğdu ve oğlu Nusret Alp'in de bulunduğu dalgıçlar, Kulakaç rehberliğinde suya girdi.

Dalgıçlar, suda "Cumhuriyet'e derinden bağlıyız" yazılı pankart ve Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirdi.

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