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Hukuki işlem başlatılacak... Cumhuriyet'in bir yalanı daha ortaya çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet gazetesinde yer alan 'İmamlar seçim için sahada' başlıklı haberdeki iddiaların yalan olduğunu belirterek, gazete hakkında hukuki girişimlerin başlatılacağını bildirdi.

AA24 Ağustos 2022 Çarşamba 18:02 - Güncelleme:
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Başkanlıktan, bugün yayımlanan habere ilişkin yapılan açıklamada, 15 Ağustos 2022'de Diyanet İşleri Başkanlığı yerleşkesinde, başkanlık yöneticileri ile il müftülerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendiği hatırlatıldı.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

"Toplantının seçimle ilgili yapıldığı ve müftülerden, seçim öncesi sahaya inilmesinin istendiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, toplantıda ağırlıklı olarak, yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce Kur'an kurslarının sorunlarının görüşüldüğü, ayrıca başkanlık yayınlarının toplumun geniş kesimlerine ulaştırılması konusunun değerlendirildiği kaydedildi.

OLUMSUZ ALGI OLUŞTURMAK İSTENİYOR

Toplantıda, başkanlık ile il müftülükleri arasındaki koordinasyonun artırılmasının da müzakere edildiği aktarılan açıklamada, "Kurumumuzla ilgili olumsuz algı oluşturmak için masa başında hazırlandığı açık olan bu haberle ilgili hukuki girişimler başlatılacaktır." ifadesi kullanıldı.

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